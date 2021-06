वेतन नहीं मिलने पर टंकी पर चढ़े तीन शिक्षक

वेतन नहीं मिलने (not getting salary) व अकारण प्राचार्य द्वारा प्रताडि़त करने (harassment by the principal), वेतन काटने (pay cut) व सीएल व पीएल (CL and PL) की छुट्टियां उच्च अधिकारियों को स्वीकृत करने के बाद प्राचार्य द्वारा छुट्टियां निरस्त (holidays canceled) करने की कार्रवाई से परेशान हो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादोला के तीन अध्यापक (teacher) गुरुवार को विद्यालय के पास ही स्थित पेयजल की ओवरहेड टंकी पर चढ़कर विरोध (resistance on tank) करने लगे।