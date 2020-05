एक ही परिवार के तीन युवक नदी में डूबे, मौत

जयपुर. पूर्वी राजस्थान के प्रमुख पांचना बांध से छोड़े गए पानी की चपेट में (Three youths of the same family drown in river, death) आने से करौली जिले के टोडाभीम के एक ही परिवार के तीन युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई।