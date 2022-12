आज से चार दिन बस-ट्रेन में नहीं मिलेगी टिकट, खास इंतजाम में जुटा रेलवे और रोडवेज

जयपुरPublished: Dec 31, 2022 08:37:31 am Submitted by: Anand Mani Tripathi

No Room in railway, no ticket in airways: नए साल के जश्न को लेकर लोगों में खास उत्साह है। कुछ लोग न्यू ईयर मनाने दूसरे राज्यों में गए हैं तो कई लोग सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर की ओर लौट रहे हैं। शुक्रवार से सोमवार तक ट्रेन और बसों में भारी भीड़ रहेगी। वहीं, फ्लाइट पहले से ही फुल चल रही है और यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। रेलवे और रोडवेज की ओर से यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने जहां कोच में बढ़ोतरी की है तो रोडवेज भी ज्यादा यात्री भार होने पर अतिरिक्त बसें चला सकता है।

