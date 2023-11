अब हैकसर्र की खैर नहीं, राजस्थान पुलिस सीखेगी डार्क वेब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुर

Submitted by:

उदयपुर. राजस्थान पुलिस अब आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। पुलिस डार्क वेब व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (्रढ्ढ) के गुर सीखेगी। इसके लिए खुले मंच से एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जो पुलिस के साथ आधुनिक तकनीक पर काम करेंगे। शुरुआती दो चरणों में इसका प्लान बनाया जाएगा, जो प्रदेश में आधुनिक पुलिस का भविष्य तय करेगा।

पंकज वैष्णव

Rajasthan Police To Learn Tricks Of Dark Web And AI : उदयपुर. राजस्थान पुलिस अब आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। पुलिस डार्क वेब व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificail Intelligence) (AI) के गुर सीखेगी। इसके लिए खुले मंच से एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जो पुलिस के साथ आधुनिक तकनीक पर काम करेंगे। शुरुआती दो चरणों में इसका प्लान बनाया जाएगा, जो प्रदेश में आधुनिक पुलिस का भविष्य तय करेगा। इसके लिए आइटी एक्सपर्ट को हैकथॉन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। मकसद तकनीकी समाधानों की पहचान करना है। इसमें कई स्टार्टअप और तकनीक से जुड़े संस्थानों की मदद ली जाएगी।