बिना चुनाव लड़े निकाय प्रमुख बनाने के निर्णय के विरोध में अपने ही...सरकार की सफाई

बिना चुनाव लड़े निकाय प्रमुख बनने (To make head of local body without contesting) के लिए कांग्रेस सरकार के फैसले का उनकी ही पार्टी के मंत्रियों ने विरोध शुरू (Internal Conflict starts in Party and Goverment) कर दिया है। उधर, मंत्री शांति धारीवाल ने पूरे मामले में सफाई (Government clearify it's decision) देते हुए कहा है कि 2009 में जो नियम थे...वे ही लागू किए गए हैं।