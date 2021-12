Corona Update: आज फिर राजस्थान में कोरोना से एक की मौत

Corona Update: झुंझुनूं जिले का निवासी था मृतक

राज्य में आज मिले 42 नए कोरोना पॉजिटिव

पिछले 24 घंटों में रिकवर हुए 42 मरीज

अब कोरोना के 244 केस एक्टिव

Corona Update: प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत ही मानी जाए कि अब इससे लगातार मौतें भी होने लगी है। आज फिर एक कोरोना मरीज की मौत दर्ज की गई है। झुंझुनूं जिले में इस कोरोना मरीज की मौत दर्ज की गई है। इससे पहले प्रदेश में 6 दिसंबर को एक, 13 दिसंबर को 2 मरीजों की मौत, 15 दिसंबर को एक, 17 और 21 दिसंबर को एक-एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। इस महीने अब तक 7 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इससे पहले 31 जुलाई से 18 नवंबर के बीच कोरोना से कोई मौत नहीं हुई थी। 18 नवंबर को जयपुर में एक बच्चे की मौत के बाद 6 दिसंबर को बीकानेर के एक मरीज की मौत हुई थी। बढ़ती मौतों के बीच कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आज भी प्रदेश में 42 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। नौ जिलों में यह नए मरीज मिले हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या में बड़ी कमी नहीं आई है। पिछले 24 घंटों में 42 कोरोना के मरीज रिकवर हुए हैं। इसके बाद अब राज्य में 244 कोरोना के एक्टिव केस रहे हैं। अब प्रदेश के 24 जिलों में कोरोना के एक्टिव केस हैं।

