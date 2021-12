Resident Doctors Strike: आज फिर रेंजिडेंट्स का दो घंटे का कार्य बहिष्कार

Resident Doctors Strike:

एसएमएस में मरीजों को हुई परेशानी

दिल्ली में रेजिडेंट्स पर पुलिस कार्रवाई का विरोध

ताली-थाली वापसी पर किया प्रदर्शन

Resident Doctors Strike: एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने आज सुबह 9 से 11 बजे तक सम्पूर्ण कार्य बहिष्कार किया। इससे एक बार फिर एसएमएस की व्यवस्थाएं चरमरा गई। ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे रही। ओपीडी के मरीजों को परामर्श के लिए भटकना पड़ा। हर विभाग के सामने आम दिनों से ज्यादा लम्बी कतारें रही। सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स पर जिम्मेदारी होने के कारण मरीजों को लम्बा इंतजार करना पड़ा। वहीं धनवंतरि ओपीडी के सामने सुबह साढ़े नौ बजे रेजिडेंट ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां ताली और थाली बजाकर ‘ताली-थाली वापस लो‘ के नारे लगाए गए। रेजिडेंट का कहना है कि एक ओर तो केंद्र सरकार डॉक्टर्स के लिए ताली-थाली बजाने का उपक्रम करती है, दूसरी ओर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगे सुनने की बजाय उन पर पुलिस कार्रवाई की गई।

