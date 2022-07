Rajasthan Top News : तीन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट ,बच्चों को स्कूल ले जा रही बस में लगी आग, पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें

Rajasthan Top News: पढ़ें अब तक की 5 बड़ी खबरें

1. तीन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की अच्छी बारिश होने से लोगों ने राहत महसूस की है। मौसम केंद्र के अधिकारियों के अनुसार इस सप्ताह भी राजस्थान में मानसून पूरी तरह से मेहरबान रहेगा।read more



2 .बच्चों को स्कूल ले जा रही बस में लगी आग

भीलवाड़ा जिले मझरास क्षेत्र के नजदीक स्थित टोल के पास स्कूली छात्रों से भरी बस में आज सवेरे अचानक आग लग गई। बस में 20 से 30 बच्चे सवार थे। बस के टायरों के नजदीक से धुआं उठा तो चालक ने बस को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया। जैसे ही बस को रोका तो इतनी ही देर में बस में आग लग गई। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इनमें से कुछ चोटिल हुए बच्चों को अस्पताल ले जाया गया।read more



3 . पानी के हौद में डूबने से मां-बेटे की मौत

बाड़मेर के गोलियां जेतमाल गांव में पानी के हौद में डूबने से मां-बेटे की मौत हो गई। गुड़ामालानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।



4. सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा

ईस्टर्न कैनल परियोजना पर सर्वदलीय बैठक लेने के बाद दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही ईडी के विरोध में होने वाले विरोध प्रदर्शनों की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे और गुजरात चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे।read more



5. अलवर में हुआ बड़ा हादसा

अलवर जिले के थानागाजी नगरपालिका के हरनेर गांव में पुराना रिहायसी मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अभी तक 7 लोगों के दबने की खबर है। आधा दर्जन से अधिक महिला, पुरुष व बच्चे दब गए हैं। बताया जा रहा है दो बच्चो की मौके पर ही मौत हो गई और पांच गंभीर रूप से घायल हैं] जिन्हे जयपुर रैफर किया गया।