Rajasthan Corona Update: राजस्थान में आज तीन मरीजों की कोरोना से मौत

Rajasthan Corona Update:

दो जयपुर के तो एक सीकर के मरीज की मौत

आज प्रदेश में मिले 9488 नए कोरोना पॉजिटिव

कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 38448

Rajasthan Corona Update: कोरोना के नए मरीजों की संख्या में आज कल की तुलना में डेढ़ गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं मौतों का सिलसिला रूका नहीं है। आज राज्य में 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। दो जयपुर तो एक सीकर के मरीज की कोरोना से मौत हुई है। नए संक्रमितों की बात करें तो आज एक दिन में 9488 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 16 जिले ऐसे हैं, जहां 100 से कम नए मरीज मिले हैं, जबकि जयपुर में सर्वाधिक मरीज है। अन्य 16 जिलों में 200 से 700 तक नए मरीज मिले हैं। वहीं जयपुर ऐसा जिला है, जहां राज्य के आधे कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राज्य में एक्टिव केस बढ़कर अब 38448 हो चुके हैं। जबकि 24 घंटों में 1634 मरीज ही रिकवर हो सकें हैं।

Today three patients died of corona in Rajasthan