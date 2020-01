Tokyo 2020 : ओलंपिक मशाल में पहली बार शून्य कार्बन उत्सर्जन

Tokyo 2020 : जापान के टोक्यो नागरपालिका ने हाल ही में घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की प्रमुख मशाल टॉवर में हाईड्रोजन ईंधन का प्रयोग करेंगे। The International Olympic Committee (IOC) is confident Tokyo 2020 can achieve its aim of staging a "carbon-neutral" Olympic and Paralympic Games, according to President Thomas Bach.