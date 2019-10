आज से स्टेट हाईवे पर भी देना होगा टोल...गुरुवार आधी रात से लागू

राजस्थान में स्टेट हाईवे (State Highways in Rajasthan) पर गुरुवार आधी रात से (At Midnight Thursday) निजी वाहनों पर टोल टैक्स (Toll Tax on Private Vehicles) फिर से लागू (Reapplied) हो गया।