कार में पटकर युवक को ले गए, फिर सड़क पर फेंककर भागे बदमाश

जयपुर. घर से काम के लिए निकले युवक का अपहरण कर लिया गया। (Took the young man in the car, then threw the crook on the road) बाद में पुलिस की नाकाबंदी से घबराकर बदमाश पीड़ित को सड़क पर फेंककर गए।