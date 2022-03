चरमराई शहर की यातायात व्यवस्था, कई किलोमीटर तक जाम में फंसे लोग

:- छोटी चौपड़ से झोटवाड़ा तक लगा लंबा जाम, स्टेशन रोड, चिंकारा कैंटीन से चौमूं पुलिया तक जाम

:- अंबेडकर सर्कल से बाइस गोदाम तक जाम में फंसे वाहन चालक

:- पूर्व चेतावनी के बाद भी यातायात प्रबंधन या डायवर्ट का नहीं बनाया प्लान

जयपुर। शहर में सोमवार को यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गया। कलक्ट्री सर्कल से खासाकोठी, रेलवे स्टेशन पुलिया, चिकांरा कैंटीन, झोटवाड़ा रोड से लेकर चांदपोल तक वाहन चालक जाम में फंसे रहे। शहर में वकीलों का प्रदर्शन और एक फिल्म अभिनेताओं का रोड शो पूर्व से प्रस्तावित था, लेकिन यातायात पुलिस व्यवस्था सुचारू नहीं रख पाई।

Traffic system of the city crumbling, people stuck in jam for many kilometers