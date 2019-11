शर्मनाक..यहां पर सीमा विवाद में उलझी पुलिस, तीन घंटे पटरियाें पर पडा रहा शव

a man run over by train in jaipur : जयपुर। आज सुबह ट्रेन ( train )की चपेट ( run over )में आने से कल्याण नगर फाटक के पास एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर आरपीएफ, बजाज नगर , महेश नगर ( mahesh nagar thana )और ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामला सीमा विवाद ( border dispute )पर आकर रूक गया।

सभी थानों की पुलिस एक दूसरे पर मामले को टरकाने लगी। तीन घंटे तक शव पटरियों के नजदीक पड़ा रहा। जब मामला आलाधिकारियों तक पहुंचा तो महेश नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया।



पुलिस के अनुसार आज सुबह करीब पांच बजे किसी ने कल्याण नगर फाटक के पास एक व्यक्ति का शव पटरियों पर पड़ा देखकर ट्रेन चालक ने आरपीएफ ( rpf )को सूचना दी। सूचना पर आरपीएफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पटरियों से हटाकर साइड में रख दिया और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर वहां से चले गए।

इस सूचना के बाद बजाज नगर थाना पुलिस पहुंची । पुलिस ने अपना इलाका नहीं होने की बात कहते हुए महेश नगर थाना पुलिस को सूचना दे दी। महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो वह भी अपना इलाका न बता कर ज्योति नगर पुलिस को शव उठाने को कहने लगी। ज्योति नगर ने भी स्वयं का इलाका होने से इंकार कर दिया।

-शव उठाकर पहुंचा दो एसएमएस

मृतक के भाई योगेश पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचा तो महेश नगर थाना पुलिस के जवानों ने उसे स्वयं का इलाका न होने की बात कहीं और कहा कि शव को उठाकर निजी वाहन ने एसएमएस पहुंचा दो। फिर जिसका इलाका होगा वह इस पूरे मामले को देख लेगा। योगेश ने मामले की जानकारी न्यूज टुडे संस्थान में दी। इस पर पुलिस के आलाधिकारियों को मामले की सूचना दी गई , तब जाकर पुलिस ने शव को उठाया।

सुबह मॉर्निंग वॉक की कहकर निकला था मृतक

मृतक की पहचान चालीस वर्षीय स्वरूप चंद निवासी कल्याण नगर के रूप में हुई है। वह रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाता था आज सुबह सुबह करीब साढ़े चार बजे वह मॉर्निंक वॉक की कहकर घर से निकला था। कल्याण नगर फाटक के पास पटरी पार करने के दौरान कोटा-जयपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन चालक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी।

जांच अधिकारी हैडकांस्टेबल हुकुमचंद ने बताया कि मृतक प्राइवेट काम करता है।

सुबह घर से निकला था ट्रेन की चपेट में आ गया। मामले की छानबीन की जा रही है। मृतक के परिजनों से भी मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। सीमा विवाद जैसा कुछ भी नहीं हुआ। आरपीएफ की सूचना पर पहले बजाज नगर थाना पुलिस आई थी। उसने हमें बताया कि यह उनका इलाका है। परिजनों से शव को रखवाने के लिए मदद के रूप में वाहन बुलाने को कहा था।