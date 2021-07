सेकंड ग्रेड और समकक्ष पदों के तबादला आवेदन 19 से 22 जुलाई तक

शिक्षा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक,वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक,वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष,वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक कर सकेंगे तबादले के लिए आवेदन

ऑनलाइन करने होंगे आवेदन



जयपुर, 17 जुलाई

प्रदेश के शिक्षा विभाग (Education department) में तबादला प्रक्रिया (transfer process) शुरू कर दी गई है। विभाग ने सैकेंड ग्रेड शिक्षक और समकक्ष पदों के तबादले (Transfer of second grade teacher and equivalent posts) के लिए आवेदन मांगे हैं। विभाग के सभी विषयों के वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 19 जुलाई से 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्थानांतरण के लिए शाला दर्पण पोर्टल में स्टाफ लॉगिन पर आवेदन किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 19 जुलाई दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और 22 जुलाई रात 12 बजे तक चलेगी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रोबेशनर ट्रेनी कार्मिक तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

