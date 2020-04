लॉक डाउन में घर-घर शराब की सप्लाई करने वाले दबोचे,शराब और रुपए जब्त

जयपुर.लॉक डाउन को तोड़कर डिमांड पर घर-घर शराब की सप्लाई (Trapped liquor supplier from house to house in lock down)करने वाली गैंग के सदस्यों को एक जैंटस पार्लर से दबोच कर पुलिस ने शराब जब्त की है।