राजस्थान में इस दिग्गज विधायक की जनसुनवाई में बंदूक लेकर पहुंचा युवक, विधायक को मारने की कोशिश

Trying to kill MLA Bharosi lal Jatav in Rajasthan Today...विधायक जाटव हिंडोन में अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। उस समय कई लोगों के बीच आरोपी युवक भी वहां पहुंचा था। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद हडकंप मच गया। गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं लगी।