twitter campaign- तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले किए जाने की मांग

जयपुर, 25 जुलाई

शिक्षा विभाग (education Department ) में तबादला प्रक्रिया (transfer process) शुरू होने के साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले (transfer of third grade teachers) किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। एआईसीसी के महासचिव वेणुगोपाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन (AICC general secretary Venugopal and Congress state in-charge Ajay Makan) के जयपुर दौरे के दौरान उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए रविवार को राजस्थान एकीकृत महासंघ ने सोशल मीडिया पर अभियान (campaign on social media) चलाया। ट्वीटर पर हैशटेग थर्ड ग्रेड टीचर ट्रांसफर मांगे अभियान चलाया है। इसके साथ ही आगामी एक अगस्त को राजधानी जयपुर में इसी मांग को लेकर महापड़ाव करने का ऐलान भी किया है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल ने कहा कि महासंघ लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग कर रहा है लेकिन सरकार या शिक्षा विभाग इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे जबकि शिक्षा विभाग में सबसे अधिक संख्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ही है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा देख अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के दो लाख से भी अधिक थर्ड ग्रेड शिक्षक,शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष और प्रबोधकों की तबादला प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है जबकि यह अपने गृह जिलों से दूर अन्य जिलों में नौकरी कर रहे हैं। इनमें हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो पिछले दस से पंद्रह साल से गांवों में नौकरी कर रहे हैं और आज तक उन्हें शहरी क्षेत्र में काम करने का मौका तक नहीं मिला। वहीं कई शिक्षकों की पारिवारिक परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हैं। लंबे समय से उनके स्थानांतरण नहीं किएजाने से वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं। दादरवाल ने कहा कि यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो महासंघ 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में महापड़ाव डालने पर मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।