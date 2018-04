जोधपुर की CJM कोर्ट ने दो दशक पुराने काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को दोषी करार दिया है। वहीं इस केस के अन्य आरोपी सैफ अली खान , सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया है। मीडिया रिपोट्र्स की मानें तो काले हिरण केस में सलमान खान को 2 साल की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। हालांकि अभी मजिस्ट्रेट बाहर नहीं आए है और सजा का ऐलान होना अभी भी बाकी है। लेकिन सलमान को काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराये जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया देने लगे है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पर तरह-तरह के कमेंट्स आने लगे है वहीं ब्लैक बक पोचिंग केस, सलमान खान, जोधपुर तीनों ट्वीटर में टॉप ट्रेंड करने लगे है।

सोशल मीडिया के रिएक्शन की बात करें तो जहां कुछ लोग सलमान खान की सलामती की दुआ कर रहे है वहीं कुछ यूजर्स सलमान खान को दोषी करार दिए जाने के फैसले से सहमति जता रहे है। किसी ने कहा कि सलमान अब आइपीएल नहीं देख पायेंगे तो किसी ने कहा कि टाइगर आखिरकार पकड़ में आ ही गया। कुछ लोगों ने इसे सत्‍य की जीत बताया। फिलहाल सजा का ऐलान होना अभी बाकी है लेकिन सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं का बाजार गरमाने लगा है। सजा के बाद ट्विटर पर यूजर्स ने कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं दीं...

सलमान खान इस बार का आईपीएल नहीं देख पाएंगे, आखिरकार कोर्ट ने दोषी करार दिया।

हिरण को हजम नहीं कर पाया टाइगर।

सलमान खान की गाड़ी ने इंसान को मार दिया लेकिन वे इस मामले में बरी हो गये, उसी सलमान को जानवर मारने के जुर्म में दोषी पाया गया है। इंसान से ज्यादा कीमत तो जानवर की है।

कोर्ट ने माना चार टांग वाले 'टाइगर' नहीं, 2 टांग वाले 'दबंग 'टाइगर' ने हिरण को मारा! इसलिए सलमान खान "वांटेड" है !

Pic 1 :- Salman Khan before Verdict

Pic 2 :- Salman Khan after Verdict pic.twitter.com/KkRNy0OXjx — शाहरुख मोदी भक्त !! (@BeBachani) April 5, 2018

Job Opening for Lead Actor -



- Race 3

- Kick 2

- Dabangg 3

- Bharat

- Wanted 2

- Partner 2

- Sher Khan



Qualifications - Unmarried, 50+ yrs, Fair, Minimum 10 FIRs against you, Shirt removing habit, Look like Salman Khan

#BlackBuckPoachingCase #Jodhpur — Ankesh Sagar (@ankeshsagar) April 5, 2018

After 20 years, #Jodhpur court convicts #SalmanKhan in #BlackBuckPoachingCase. Buck killed in 1998, There is a possibility that by now Buck might've taken a rebirth. He/She too read this verdict and praise our Judiciary System. Now, let's see in how much time Salman will get bail — Anshul Saxena (@AskAnshul) April 5, 2018

Only Salman Khan convicted in #BlackBuckPoachingCase, while others have been acquitted by the Jodhpur court.



WEREN'T THEY SUPPOSED TO BE SAATH SAATH?! pic.twitter.com/0YNo0I4zOG — Aaqib Raza Khan (@aaqibrk) April 5, 2018

Judge: Why did you come to Jodhpur in 1998.

Salman Khan: To shoot...

Judge: You have confessed. GUILTY.

Salman Khan: ... Hum Saath Saath Hain.

Judge: You have confessed again. ALL OF YOU ARE GUILTY.#BlackBuckPoachingCase — Ramesh Srivats (@rameshsrivats) April 5, 2018