Corona Death In Rajasthan: राजस्थान में आज कोरोना संक्रमण से दो की मौत

चूरू और राजसमंद के एक-एक मरीज की मौत

प्रदेश में आज मिले 27 नए कोरोना पॉजिटिव

two died due to corona infection in rajasthan today