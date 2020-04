लॉक डाउन के बीच फिर दो घरों में हाथ साफ,लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात ले गए चोर

जयपुर. लॉक डाउन के बीच पुलिस गश्त को ठेंगा दिखाकर चोर एक बार फिर (Two houses cleaned again amid lock down) दो घरों से लाखों के रुपए के सोने-चांदी के जेवरात व सामान पर हाथ साफ कर गए।