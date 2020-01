ट्रेन की चपेट में आने से दो की दर्दनाक मौत, दो साल पहले हुई थी युवक की शादी

झोटवाडा इलाके में रविवार रात दो अलग-अलग हादसों में ट्रेन की चपेट में आने से दो जनों की दर्दनाक मौत ( Two Young Man Killed By Train ) हो गई। ( JAIPUR CRIME NEWS ) खिरनी फाटक के पास हुए हादसे में गौरव कुमावत (27) निवासी शिल्प कॉलोनी की मौत ( Young Man Killed By Train ) हो गई।