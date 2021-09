वंचित छात्राओं को भी मिल सकेगी स्कूटी

जयपुर।

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (Kali Bai Bhil Meritorious Student Scooty Scheme) के तहत सामान्य वर्ग में आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राएं अब 30 सितम्बर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन (Online Application on Portal) कर सकेंगी। तिथि बढ़ाने से वंचित छात्राओं को लाभ मिल सकेगा। वहीं किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित हो सकेंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रवींद्र कुमार ने बताया कि इस योजना में बोर्ड परीक्षा 2020 में 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राएं आवेदन की पात्र हैं। साथ ही एससी वर्ग की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Department of Social Justice and Empowerment) की छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इन छात्राओं को अपने कॉलेज प्राचार्य से संपर्क रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करवानी होगी।

इसलिए बढ़ाई आवेदन की तिथि

काली बाई योजना में राज्य में सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग की 600 छात्राओं को स्कूटी दी जानी है लेकिन ऑनलाइन आवेदन में छात्राएं रुचि नहीं दिखा रही हैं। दो बार ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने के बाद भी अभी तक केवल 89 छात्राओं ही ऑनलाइन आवेदन किया है। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी की है।

यह है आवेदन की पात्रता

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65 फीसदी तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास में न्यूनतम 75फीसदी अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं ऑनलाइन आवेदन के लिए पात्र होंगी। साथ ही राज्य के किसी भी महाविद्यालय में स्नातक में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत होना चाहिए। सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं ही पात्र हैं। जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो।

ईबीएस के साथ एससी की छात्राओं को भी

सामान्य वर्ग में आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा तथा अनुसूचित जाति यानी एससी की छात्राओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। योजना से संबंधित नियम दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट पेज पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर उपलब्ध है।

संख्या और अनुपात से बंटेगी स्कूटी

आरबीएसई के राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं को 50फीसदी

आरबीएसई के निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25 फीसदी

सीबीएसई के राजकीय और निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25फीसदी