गहलोत सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने खोला मोर्चा

प्रदेश में बेरोजगारों ने एक बार फिर गहलोत सरकार (Gehlot Govt.) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए युवाओं ने 'नौकरी नहीं तो वोट नहीं 'अभियान (No job, no vote 'campaign) सोशल मीडिया पर शुरू कर दिया। इसके साथ ही राजसमंद में भी युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। अब युवा सभी चारों उपचुनाव वाली विधानसभा क्षेत्रों में भी सरकार के खिलाफ इसी तरह का अभियान चलाएंगे। बेरोजगार युवाओं ने यह अभियान बुधवार को मंत्रिमंडलीय समिति में उनकी मांगों का निस्तारण नहीं होने के कारण शुरू किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा.हम लोग पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी भर्तियों पर नियुक्ति देने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन, मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में हमारी 16 सूत्री मांगों पर सिवाए आश्वासन के कुछ लिखित में नहीं मिला। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता 2018 के चयनित अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से आरपीएससी बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के इस रुख को देखते हुए राजसमंद जिले से गहलोत सरकार के खिलाफ ये अभियान शुरू किया है।

कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील

यादव ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र से की गई है। यहां के युवा बेरोजगारों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं देने के लिए घर.घर जाकर मतदाओं से अपील करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को उदयपुर की वल्लभनगर सीट और उसके बाद भीलवाड़ा और फिर चूरू की सुजानगढ़ सीट पर भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा।

अभियान को लेकर 3.50 लाख से ज्यादा ट्वीट

यादव ने बताया कि नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान को सोशल मीडिया पर भी चलाया गया है। यह जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग पर 3.50 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। यादव ने कहा कि अगर सरकार ने फिर भी हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो 10 मार्च से चारों विधानसभा सीटों पर पोस्टर वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे।

इन मांगों को लेकर किया है आंदोलन

स्कूल व्याख्यता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए।

एएनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013 की भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए।

प्रयोगशाला सहायक भर्ती के 1534 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए।

2018 पंचायत राज एलडीसी भर्ती के 1029 पदों पर जल्द भर्ती पूरी की जाए।

राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, रीट शिक्षक भर्ती 2016, सूचना सहायक भर्ती.2013, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती.2013 की वेटिंग सूची जारी की जाए।

कई अन्य भर्ती परीक्षा जिनके मामले लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए।