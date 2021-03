10 मार्च को सुजानगढ़ में बेरोजगारों की वाहन रैली

प्रदेश के बेरोजगार युवा अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन की राह पर हैं। 'नो जॉब, नो वोट अभियान (No Job, No Vote Campaign) के तहत बेरोजगार अब 10 मार्च से सुजानगढ़ में वाहन रैली निकाली जाएगी। साथ ही आमजन से कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की जाएगी। राजस्थान एकीकृत महासंघ के बैनर तले इस रैली का आगाज होगा। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देती है और वार्ता होती है तो हम अभियान रोक देंगे लेकिन यदि वार्ता सकारात्मक नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा।

कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील

यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत युवा बेरोजगारों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं देने के लिए घर घर जाकर मतदाताओं से अपील करना शुरू कर दिया है। राजसमंद के साथ ही उदयपुर की वल्लभनगर सीट, भीलवाड़ा और चूरू की सुजानगढ़ सीट पर भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा।

इसलिए लिया आंदोलन का निर्णय

गौरतलब है कि आंदोलन के तहत पिछले दिनों राजधानी जयपुर में युवा बेरोजगारों ने 9 दिनों तक धरना और आमरण अनशन किया। इसके बाद सरकार ने तीन मंत्रियों की एक कमेटी का गठन कर जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया था लेकिन अभी तक किसी समस्या का समाधान नहीं होने पर अब बेरोजगारों ने चारों उप चुनाव सीटों पर वोट बहिष्कार का अभियान चला दिया है। जिसकी शुरुआत पिछले दिनों राजसमंद से की गई।

अब इन्हीं मांगों को लेकर 10 मार्च को प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार सुजानगढ़ में एक विशाल वाहन रैली निकालने जा रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि मंत्रियों और अधिकारियों की अनदेखी से अब प्रदेश के बेरोजगार परेशान हो चुके हैं। अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन भी किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाला, जिसके बाद अब उप चुनावों में कांग्रेस को वोट नहीं देने का फैसला लिया है।

इन मांगों को लेकर किया है आंदोलन

स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए।

एएनएम जीएनएम नर्सिंग भर्ती 2013 की भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए।

प्रयोगशाला सहायक भर्ती के 1534 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए।

2018 पंचायत राज एलडीसी भर्ती के 1029 पदों पर जल्द भर्ती पूरी की जाए।

राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, रीट शिक्षक भर्ती 2016, सूचना सहायक भर्ती.2013, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती.2013 की वेटिंग सूची जारी की जाए।

कई अन्य भर्ती परीक्षा जिनके मामले लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए।