नाबार्ड के क्षेत्रीय सीजीएम से मिला यूनियन का प्रतिनिधिमंडल

जयपुर

All Rajasthan Co-operative Bank Employees Union : ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक एम्प्लाईज यूनियन ( All Rajasthan Co-operative Bank Employees Union ), ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ( All Rajasthan Co-operative Bank Officers Association ) के प्रांतीय महासचिव के प्रांतीय अध्य्क्ष सूरज भान सिंह आमेरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नाबार्ड राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय ( NABARD Rajasthan Regional Office ) के मुख्य महाप्रबन्धक जयदीप श्रीवास्तव से मुलाकात की। नाबार्ड से महाप्रबन्धक कुलदीप सिंह और एसोसिएशन से उपाद्यक्ष नेमीचंद मीणा भी वार्ता में शामिल रहे ।

आमेरा ने नाबार्ड मुख्य महाप्रबन्धक से राज्य में पैक्स से एपेक्स तक सहकारी साख आंदोलन की दशा और दिशा पर चर्चा करने के साथ पैक्स, सहकारी बैंकों की आर्थिक सुदृढ़ता, पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल प्रबन्धन के सभी सुधारात्मक उपायों पर सुझाव दिए। साथ ही सहकारी बैंकों में कुशल, पेशेवर, बैंकिंग ज्ञान के योग्य, जवाबदेह प्रबन्ध निदेशक लगाए जाने, बैंको में आंतरिक निरीक्षण, नियंत्रण की प्रभावी नीति को लागू करने की जरूरत बताई। इसके साथ ही घाटे में चल रही कमजोर भूमि विकास बैंको के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने और पैक्स की आर्थिक सुदृढ़ता के साथ कार्मिको के वेतन भुगतान की स्थायी व्यवस्था के लिए कैडर गठन की सरकार से सिफारिश की बात भी रखी। साथ ही नाबार्ड से राज्य के अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे की वर्तमान त्रि-स्तरीय व्यवस्था (पैक्स, सीसीबी,अपेक्स बैंक) में संरचनात्मक परिवर्तन कर द्वि-स्तरीय (पैक्स व अपेक्स बैंक) ढाँचागत सुधार पर विस्तृत चर्चा करने के साथ ही अन्य कई विषयों पर भी सुझाव रखे गए।