राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के पीएचडी स्कॉलरर्स को सता रहा डर, शोधगंगा पर अपलोड नहीं हो रहे उनके रिसर्च, कहीं चोरी न हो जाएं

PhD in Rajathan's University : यूजीसी के नियमों की अवहेलना कर रहे प्रदेश के विश्वविद्यालय, शोधार्थियों को पीएचडी तो अवॉर्ड कर रहे हैं मगर उनकी पीएचडी यूजीसी के पोर्टल ( PhD Research Not uploding on UGC Portal) 'शोधगंगा' पर अपलोड नहीं कर रहे