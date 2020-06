राजस्थान राज्य आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय ( Rajasthan State I.L.D. The University of skill ) ने कोरोना ( Corona ) के बढ़ते संक्रमण के बिना परीक्षा के ही स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में क्रमोन्नत कर दिया है।

जयपुर

Rajasthan State I.L.D. The University of skill : राजस्थान राज्य आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय ( Rajasthan State I.L.D. The University of skill ) ने कोरोना ( Corona ) के बढ़ते संक्रमण के बिना परीक्षा के ही स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में क्रमोन्नत कर दिया है। कुलपति डॉ.ललित पंवार ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक में विश्वव्यापी कोविड- 19 महामारी से कौशल शिक्षा में उत्पन्न गतिरोध को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया। पंवार ने बताया कि पंजीकृत विद्यार्थियों को बिना परीक्षा दिए अगले सेमेस्टर में क्रमोन्नत करने का अवसर दिया है। इसी प्रकार विश्वविद्यालय की पावस सेमेस्टर की पढ़ाई एक अगस्त से प्रारम्भ होगी, वहीं नए एनरोलमेंट और प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं एक सितम्बर से शुरू होगी। निदेशक कौशल शिक्षा प्रो. अशोक के. नागावत ने बताया कि साल में दो बार सेमेस्टर परीक्षा आयोजित की जाती है जिनमें पावस परीक्षा मई व बसंत परीक्षा दिसम्बर में आयोजित होती है। पावस परीक्षा पूर्व में जून माह में निर्धारित थी जो जुलाई माह में प्रस्तावित हुई परन्तु अब विशेष परिस्थितियोंवश इसके सम्बन्ध में आगामी माहों में लिया जाना सम्भव होगा।