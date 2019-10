PUBG update - पबजी पर आया अपडेशन , जानिए फीचर्स

- 16,17अक्टूबर दोनों दिन बड़े अपडेट्स

- दोनो गेम्स के बढ़ रहे हैं लगातार फैंस



जयपुर. गेमिंग की दुनिया में इन दिनों बड़ा कॉम्पीटिशन चल रहा है। दो बड़े गेम्स पबजीPUBG और कॉल ऑफ ड्यूटीCall of duty के मोबाइल वर्शन आने के बाद लगातार दोनों गेम कंपनीज लगातार यह प्रयास कर रही है कि वो अपने यूजर्स को लगातार ऐसी अपडेट्स दे सकें, जो उन्हें लुभाती रहे। इसी क्रम में जहां पबजी16अक्टूबर से लेकर22अक्टूबर के बीच अपने नए मोबाइल वर्शन को मार्केट में लाएगा। वहीं दूसरी ओर कॉल ऑफ ड्यूटीCall of duty17 अक्टूबर यानी गुरुवार को अपने मोबाइल वर्शन में नए अपडेट्स के जरिए नये फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेगा। उल्लेखनीय है कि पबजी की तरह अब कॉल ऑफ ड्यूटीCall of duty भी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हाल ही इस गेम का मोबाइल वर्शन भी गेम लवर्स के लिए आया है, जो लोगों को काफी अट्रेक्ट कर रहा है। वहीं पबजी भी लगातार अपने मोबाइल वर्शन में अपडेट कर यंगस्टर्स को अट्रेक्ट करने में जुटा हुआ है। दोनों ही गेम्स के फस्र्ट पार्टी शूटर (एफसीएस)की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब कॉल ऑफ ड्यूटी के एफसीएस की संख्या भी लाखों में पहुंच गई है, इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों गेम्स किस कदर यंगस्टर्स में लोकप्रिय हो रहा है। गेम एक्सपट्र्स की मानें, तो पबजीPUBG मोबाइल ०.१५ पर जहां हैलोवेन कैरेक्टर के अलावा पेलोड मोड पर रिकॉल फीचर आएगा। इसके अलावा अब प्लेयर का टीम मेबर दोबोरा डेड मेंबर का आईडी कार्ड लेकर दोबारा उसे जीवित कर सकेगा। पेलोड मोड में आरपीजी -7, एमथ्रीई१-ए , एम७९ ग्रेनेड लॉन्चर और और एम134 मिनिगुन जैसे नए हथियारों को शामिल किया गया है, जो जो प्लेयर को हैलिकॉपर खोजने और युद्ध में काफी उपयोगी सहायक होंगे। इसी तरह जोम्बी मोड में भी काफी मोडिफिकेशन किया है, जिसमें स्काईबॉक्स, कलर्स और बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स मुख्य रूप से शामिल है। इसी तरह मल्टीप्लेयर और सिंगल दोनों मोड पर खेले जाने वाले कॉल ऑफ ड्यूटीCall of duty में नए गेमिंग मोड के अलावा प्लेयर्स को नया कंट्रोलर सपोर्ट भी मिलेगा।इस नए अपडेट के जरिए प्लेयर्स अपने डिवाइस के साथ कंट्रोलर अटैच कर सकते हैं। प्लेयर्स की ओर से इस मोड की काफी डिमांड की जा रही थी। इस समय प्लेयर्स को केवल गेस्ट मोड में या फिर फेसबुक Facebook के जरिए लॉग-इन करने के लिए अलॉउ करता है। जल्द ही नए अपडेट के बाद प्लेयर्स कई और तरीके से गेम में लॉग-इन कर सकेंगे।

पत्रिका टेक डेस्क की रिपोर्ट