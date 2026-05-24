Marco Rubio Jaipur Visits : अमरीकी विदेश मंत्री के स्वागत के लिए आमेर महल में देर रात रिहर्सल, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

Marco Rubio Jaipur Visits : अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 25 मई को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। यहां वे दोपहर बाद विश्व प्रसिद्ध आमेर महल का भ्रमण करेंगे। इधर आमेर महल में वीवीआइपी विजिट को देखते हुए पुरातत्व विभाग, पुलिस और प्रशासन शनिवार से ही अलर्ट मोड पर हैं। शनिवार पूरे दिन पुलिस, प्रशासन व पुरातत्व विभाग, अमरीकी विदेश मंत्री के सुरक्षा अधिकारियों के दौरे महल में होते रहे। दोपहर में पुरातत्व निदेशक डाॅ पंकज धरेन्द्र, महल अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक ने महल का दौरा किया और साफ सफाई देखी और महल के जलेब चौक में उनके स्वागत की खास तैयारियों का भी जायजा लिया। रात 8 बजे बाद महल में पुलिस की ओर से वीवीआइपी विजिट से पहले रिहर्सल भी किया गया। सूत्रों के अनुसार महल में भ्रमण के दौरान राजस्थानी कलाकार भी प्रस्तुति देंगे।