व्यापार में जालसाजी में उत्तर प्रदेश पहले तो राजस्थान तीसरे नंबर पर

देश में व्यापार में जालसाजी( Counterfeiting Business) से अर्थव्यवस्था(Economy) को 10 खरब रुपए का नुकसान(Loss of 10 trillion rupees) पहुंचता है और इस वर्ष तो इस मामले में 15 फीसदी की बढ़ोतरी(Increase of 15 Parcent) हुई है और उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर(UP on Top) है। इस मामले में बिहार दूसरे(Bihar Second) और राजस्थान तीसरे पायदान(Rajasthan on Third Rank) पर है।