उत्तराखंड हाईकोर्ट का महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को नोटिस

उत्तराखंड के हाईकोर्ट ( Uttrakhand High Court ) ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने ( Banglow and other facilities to Former Chief Ministers ) के मामले में पारित अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका ( PIL ) की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल ( Governor of Maharashtra ) भगत सिंह कोश्यारी ( Bhagar Singh Koshyari ) समेत दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी ( Notice Issued ) किया है। (Nainital- Jaipur News )