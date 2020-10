सर्किट हाउसों में भरेंगे खाली पद, 161 पदों पर होगी भर्ती

जयपुर

सामान्य प्रशासन विभाग ( General Administration Department ) के अधीन संचालित सर्किट हाउसेज ( circuit houses ) में व्यवस्थाओं को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाने के लिए लंबे समय से रिक्त 161 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव ( proposal for recruitment to these posts ) को मंजूरी दे दी है। इसके लिए अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( Rajasthan Staff Selection Board ) को भेजी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने हाउस कीपर के 33 पद, देशी कुक के 33 पद, वेटर के 66 पद एवं मशालची के 29 पदों पर भर्ती किए जाने की सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सर्किट हाउसेज में व्यवस्थाएं बेहतर होने के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 के बजट में सामान्य प्रशासन विभाग में 200 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इसके तहत इन 161 पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान की गई है।