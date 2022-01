Corona Vaccination In Children: राज्य में 15 से 17 साल के किशोरों को वैक्सीन 3 से

Corona Vaccination In Children:

— राज्य में तैयारियां अंतिम चरण में

— को—वैक्सीन का पर्याप्त स्टोरेज

— स्कूलों में कैम्प लगाकर होगी शुरुआत

Corona Vaccination In Children: प्रदेश में 15 से 17 साल तक के किशोरों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार की ओर से 3 जनवरी से देशभर में यह अभियान शुरू किया जा रहा है। सरकार ने इस उम्र के लाभार्थियों के लिए को—वैक्सीन को मंजूरी दी है, यह देखते हुए राज्य में को—वैक्सीन का पर्याप्त स्टोरेज कर लिया गया है। इसके लिए केंद्र की ओर से भी वैक्सीन की लगातार आपूर्ति जारी रहेगी। पहले दिन के लिए ही जयपुर के पास एक लाख से ज्यादा को—वैक्सीन की डोज है। इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन की डोज दिए जाने की रूपरेखा बना ली गई है। इस वैक्सीनेशन के लिए कोई ट्रायल नहीं होगा। पहले दिन यानी 3 जनवरी से ही उन्हें पहली डोज देने की शुरुआत प्रदेशभर में कर दी जाएगी।

Vaccine 3 to adolescents of 15 to 17 years in the state