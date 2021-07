126 प्रशिक्षणार्थियों को लगवाई वैक्सीन

जयपुर, 27 जुलाई

राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation) के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र मानव सेवा संघ दुर्गापुरा (Skill Development Training Center Manav Seva Sangh Durgapura) की ओर से मंगलवार को प्रशिक्षार्थियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप (Vaccination Camp) आयोजित किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में 126 प्रशिक्षणार्थियों को कोविड शील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया गया। इस अवसर पर आश्रम की सचिव मीना गर्ग ने बताया कि शेष 54 प्रशिक्षणार्थियों को पहले ही प्रथम डोज लग चुकी थी। कोविड (covid ) को देखते हुए सभी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। इस मौके पर मानव सेवा संघ के डॉयरेक्टर शेखर गर्ग ने सीएमएचओ से आई डॉक्टर्स की टीम का आभार व्य क्त किया। दुर्गापुरा स्थित मानव सेवा संघ में मेकअप आर्टिस्ट,डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, सिलाई और योग एंड नेचुरोपैथी आदि कोर्सेज (Courses like Makeup Artist, Domestic Data Entry Operator, Tailoring and Yoga & Naturopathy etc.) करवाए जा रहे हैं।