PM Modi Birthday: राजस्थान के नेता भी बोले 'हैप्पी बर्थडे', जानें वसुंधरा-राठौड़-पूनिया से लेकर गहलोत-पायलट तक के सन्देश

जयपुर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके 70वें जन्मदिवस पर बधाई देने वालों में प्रदेश के नेता भी शामिल रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना संकटकाल होने के कारण सभी नेता सोशल मीडिया के ज़रिये ही शुभकामना सन्देश जारी कर रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुभकामना ट्वीट सन्देश जारी करते हुए लिखा, ‘भारत को अभूतपूर्व गति से उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाले प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों तथा आपके कुशल नेतृत्व में भारत का सम्मान आकाश की अनंत ऊंचाइयों को स्पर्श करता रहे।’

‘आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो’: राज्यपाल कलराज मिश्र

राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट सन्देश में लिखा, ‘आपके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प शीघ्र पूर्ण हो, नवभारत का निर्माण हो ऐसी कामना है। प्रभु आपको स्वस्थ एवं दीर्घायु रखें।‘

‘प्रधानमंत्री सुशासन व विकास के प्रेरक’: पूनिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने ट्वीट सन्देश में लिखा, ‘प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव हैं, ईश्वर उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करें तथा भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और सुशासन और विकास के प्रेरक प्रधानमंत्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।‘

‘असाधारण नेतृत्व से विश्व में भारत की साख-धाक’: राठौड़

विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने भी ट्वीट सन्देश जारी करते हुए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं हैं। उन्होंने लिखा, ‘प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में उभरता हुआ नया भारत तेज गति से सशक्त राष्ट्र की ओर अग्रसर है। ये प्रधानमंत्री के असाधारण नेतृत्व कौशल का ही परिणाम है कि समूचे विश्व में आज भारत की साख और धाक मजबूत हुई है। आज भारत उन ऊंचाइयों पर है जिस पर प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित महूसस कर रहा है।‘

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिवस के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने ट्वीट सन्देश में पीएम मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की।

Conveying my birthday greetings to PM @narendramodi ji. May you be blessed with happiness, good health and a long life.