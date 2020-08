Vasundhara Raje का Ashok Gehlot पर 17 Re-Tweets से 'हमला', जानें ट्विटर पर कैसे दिल खोलकर निकाला 'आक्रोश'

जयपुर।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्विटर हैंडल चर्चा का विषय बना बना हुआ है। दरअसल, ये संभवतः पहली बार है जब राजे ने किसी एक मुद्दे पर एक दिन में इतने सारे ट्वीट्स और री-ट्वीट्स एक साथ किये हों। गहलोत सरकार की ओर से गुरुवार को शुरू हुई इंदिरा रसोई को पर उनकी नाराजगी का अंदाजा उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साफ़ देखा जा रहा है।

इंदिरा रसोई को लेकर राजे इतनी खफा दिखीं कि उन्होंने अपनी नाराजगी को दो ट्वीट्स और 17 री-ट्वीट्स करके ज़ाहिर किया। उन्होंने भाजपा नेताओं के ट्वीट्स को दिल खोलकर री-ट्वीट किया।

पहले राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि, फिर ‘इंदिरा रसोई’ पर फूटा गुस्सा

राजे के गुरुवार को ट्विटर हैंडल की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद इंदिरा रसोई को लेकर एक के बाद री-ट्वीट्स का सिलसिला चल पडा। उन्होंने विधायक गोपीचंद मीणा, सुरेश सिंह रावत, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों के भाजपा नेताओं के ट्वीट्स को री-ट्वीट किया। भाजपा नेताओं के इन ट्वीट्स में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान शुरू हुई अन्नपूर्णा रसोई के शुभारम्भ की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं।

अमूमन उन्हें किसी एक मुद्दे पर इतने सारे री-ट्वीट्स करते नहीं देखा गया है। ऐसे में पार्टी नेताओं के साथ ही सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच राजे की इस क़द्र की नाराजगी चर्चा का विषय बनी हुई है।

‘Annapurna Rasoi’ a affordable nutrition food scheme was launched by @VasundharaBJP ji in Nov 2016.



Now merely to please his masters @ashokgehlot51 renamed it as ‘Indira Rasoi’. What’s new ??



#अन्नपूर्णा_रसोई #इंदिरा_रसोई_योजना pic.twitter.com/wJ8YvsOLVF