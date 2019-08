Vasundhara के निशाने पर Gehlot सरकार, बोलीं- 'Mob Lynching कानून तो बनाया, पर नहीं हो रहा एक्शन'

Vasundhara Raje Reacts on Mob Lynching Act in Rajasthan, takes on Ashok Gehlot Government: पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को फिर से घेरने की कोशिश की है। एक बयान जारी करते हुए राजे ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है।