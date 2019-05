राजस्थान में भाजपा फतह की ओर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का आया ये बड़ा बयान

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जीत पर बधाई दी है। राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश की जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर अपना अटूट विश्वास रखा है। मैं पीएम मोदी को बधाई देती हूं। मोदी जी एक दूरदर्शी नेता है, जिन्होंने पिछले पांच साल में भारत के लिए अद्वितीय विकास और प्रगति सुनिश्चित की है।

राजे ने कहा कि यह ऐताहासिक जनादेश पीएम मोदी के समर्पण और उनके प्रयासों को पूरा करने के प्रयासों से जीत हुई है। जनता का यह निर्णय मोदी सरकार के शानदार 5 वर्षों पर सफलता की मुहर है।

पूर्व सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि शाह के नेतृत्व में अब हम ऐताहासिक जीत दर्ज करने से कुछ छंटे दूर हैं। भाजपा ने खुद को एक ऐसे संगठन के रूप में फिर से स्थापित किया है जो राष्ट्र को सबसे पहले रखता है।

राजे ने कहा कि बीजेपी देश की जनता के विश्वास और प्रेम को हमेशा बनाए रखेगी। मैं केन्द्र और राज्य के पार्टी नेतृत्व, मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं, जो हमारी ताकत है।

People of #India stand firmly with @BJP4India and have placed their unwavering faith in the #ModiSarkaar once again. I congratulate Hon'ble PM Shri @narendramodi ji, a visionary leader who ensured unparalleled development & progress for India in the last 5 years.#VijayiBharat — Chowkidar Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) May 23, 2019

This historic mandate is a victory borne out of PM Shri @narendramodi ji's dedication & unending efforts to deliver on his promises. This verdict is the ultimate testament to the spectacular 5 yrs of Modi Govt. and a confirmation of the bright future that lies ahead.#VijayiBharat — Chowkidar Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) May 23, 2019

Extend warm greetings to @BJP4India National President Shri @AmitShah ji, under whose leadership we are now hours away from recording a historic win. With you at the helm BJP has re-established itself as an organisation which puts the nation first.#VijayiBharat — Chowkidar Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) May 23, 2019

As we await our impending victory one thing is clear - @BJP4India is, was and will always retain the trust, faith & love of people across India. I congratulate the Central & State party leadership, voters and our hardworking karyakartas, who are our strength. #VijayiBharat — Chowkidar Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) May 23, 2019

भाजपा मुख्यालय पर खुशी का माहौल

अभी तक के नतीजों के चलते राजधानी जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल हैं। कार्यकर्ता आतिशबाजी और डांस कर जश्न मना रहे हैं। यहां मोदी—मोदी, नमो—नमो के नारे लगा रहे हैं।

आतिशबाजी के जरिए मनाई जा रही खुशी

वहीं बीजेपी की ओर से कई लोकसभा क्षेत्रों में अभी से ही आतिशबाजी के जरिए खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी सभी सीटों पर बढ़त में है और इसी वजह से कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। इसी वजह से जगह जगह पर जश्न का माहौल नजर आ रहा है।