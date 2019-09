Vasundhara Raje बोलीं, 'बाढ़ की स्थिति से चिंतित हूं', कार्यकर्ताओं से की मदद में जुटने की अपील

Vasundhara Raje बोलीं, 'बाढ़ की स्थिति से चिंतित हूं', कार्यकर्ताओं से की मदद में जुटने की अपील

Vasundhara Raje Tweets on Heavy Rains in Rajasthan: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Vasundhara Raje ) ने भी प्रदेश में हो रही अतिवृष्टि ( Heavy Rains in Rajasthan ) को लेकर चिंता जताई है। राजे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में लोगों की हरसंभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मदद के लिए आगे आने की अपील की है।