सात साल बाद भी पीएचडी डिग्री नहीं देने पर निजी यूनिवर्सिटभ्वी के वीसी हाईकोर्ट में तलब

सात साल बाद भी पीएचडी डिग्री नहीं देने पर यूनिवर्सिटी के वीसी हाईकोर्ट में तलब

(Rajasthan Highcourt) हाईकोर्ट ने (Sainath university) साईनाथ यूनिवर्सिटी के (VC) वीसी को (after seven year) सात साल पहले (completing PHD) पीएचडी पूरी होने के बाद भी अब तक (candide) अभ्यर्थी को (not awarding the digree) डिग्री जारी नहीं करने पर 29 जुलाई को (personally appear) व्यक्तिश: पेश होकर (reason) कारण बताने को कहा है।