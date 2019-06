फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का लंबी बीमारी के बाद निधन, सीएम गहलोत ने व्यक्त की संवेदना

जयपुर।

जाने-माने एक्टर, कन्नड़ नाटककार, रंगकर्मी, निर्देशक और स्क्रीन राइटर गिरीश कर्नाड ( Girish Karnad ) का आज सोमवार को 81 साल की उम्र में निधन हो गया। सोमवार सुबह बेंगलुरु में गिरीश कर्नाड ने अंतिम सांस ली। उनके नि‍धन की वजह मल्टीपल ऑर्गेन का फेल होना बताया जा रहा है। कर्नाड लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले कुछ महीनों से उनका इलाज चल रहा था। कर्नाड के निधन से सिनेमा और साहित्य जगत में शोक की लहर छा गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कर्नाड के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। सीएम गहलोत ने अपने ट्विटर पर संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा है कि

‘जाने-माने अभिनेता और थिएटर पर्सनालिटी श्री गिरीश कर्नाड के निधन का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले।

The passing away of veteran actor and theatre personality Sh. #GirishKarnad is a very sad news. My heartfelt condolences to his family members​. May his soul rest in peace.