राज्य में खुलेंगे पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान कॉलेज और केंद्र

जयपुर, 18 मई

सरकार ने राज्य में पशु विज्ञान केंद्र और कॉलेज (Veterinary, veterinary colleges and centers) खोले जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक नागौर के नावां में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज (College of Veterinary and Animal Sciences) जाएगा वहीं जोबनेर में पशु विज्ञान केंद्र शुरू होगा।

सेंटर निर्माण के लिए खर्च होंगे 40 लाख

जोबनेर में बनाया जाने वाला पशु विज्ञान केंद्र राजस्थान वेटरनरी यूनिवर्सिटी बीकानेर (Rajasthan Veterinary University Bikaner) के अधीन खोला जाएगा। सेंटर खोलने के लिए पशुपालन विभाग ने स्वीकृति दी है। विभाग के उपसचिव अशोक सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जोबनेर में पशु विज्ञान केंद्र के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। नए पदों पर भर्ती सेवा नियमों के मुताबिक होगी। केंद्र शुरू होने तक टीचिंग पदों को गेस्ट फैकल्टी के जरिए भरा जा सकेगा। सेंटर के निर्माण के लिए 3300 वर्ग फीट में 40 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। जरूरी उपकरण और फर्नीचर खरीद के लिए पांच लाख रुपए की सीमा तय की गई है। सेंटर की बिल्डिंग बनने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राजकीय भवन में कॉलेज संचालित होगा, या फिर किराए पर भवन लिया जा सकेगा। सेंटर के लिए छह नए पदों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। टीचिंग केटेगरी में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद होंगे। इसके अलावा तकनीकी सहायक, जूनियर क्लर्क, वाहन चालक सहित, प्रयोगशाला सहायक के पद नए होंगे, जरूरत पडऩे पर पीजी कॉलेज जयपुर से स्टाफ लिया जाएगा, कार्मिकों के वेतन के लिए राशि यूनिवर्सिटी के बजट से दी जाएगी।

कॉलेज बिल्डिंग के लिए 16.08 करोड़ रुपए स्वीकृत

नागौर के नावां में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान कॉलेज खोला जाएगा। कॉलेज बिल्डिंग के लिए 16.08 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उपकरण खरीद के लिए 1.72 करोड़, केमिकल और ग्लासवेयर के लिए 0.23 करोड़, ऑफिस के अन्य खर्चों के लिए 0.23 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह कुल 22.68 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कॉलेज का भवन बनने तक खाली राजकीय भवन में कॉलेज खोला जा सकेगा। राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने पर किराए के भवन में कॉलेज शुरू होगा। कार्मिकों के वेतन भत्ते की राशि विश्वविद्यालय के बजट से देय होगा। विवि को राज्य निधि मद से 91 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। पशुपालन उपसचिव अशोक कुमार सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। एनिमल हसबैंड्री ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में इसे शुरू किया जाएगा। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन इसे खोला जाएगा। इसके लिए 29 शैक्षणिक और 12 नॉन टीचिंग पदों को मंजूरी दी गई है। टीचिंग पदों में प्रोफेसर के 5, एसोसिएट प्रोफेसर के 4 और असिस्टेट प्रोफेसर के 19 पद होंगे। नए पदों पर भर्ती यूनिवर्सिटी के सेवा नियमों के तहत की जाएगी। पद भरे जाने तक गेस्ट फैकल्टी के लिए कॉलेज का संचालन शुरू किया जाएगा। नॉनटीचिंग पदों पर रिटायर कार्मिक या फिर आउट सोर्सिंग से जरिए कार्मिक लगाए जाएंगे।........