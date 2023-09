मोनू मानेसर की हरसंभव सहायता करेगी विहिप, कहा - आवश्कता पड़ी तो करेंगे आंदोलन

VHP Said Monu Manesar Innocent : विश्‍व हिंदू परिषद ने मोनू मानेसर को निर्दोष और गौभक्त बताते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा।

VHP Help Monu Manesar Every Possible Way : विश्‍व हिंदू परिषद ने मोनू मानेसर को निर्दोष और गौभक्त बताते हुए कांग्रेस पर यह आरोप लगाया है कि चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया है। विहिप ने राजस्थान कांग्रेस का चेताते हुए कहा, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। विहिप ने हरियाणा पुलिस द्वारा की गई मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार बताते हुए यह भी कहा है कि वह हर तरह से मोनू मानेसर की सहायता करेगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो विहिप इस मामले में आंदोलन भी करेगा। नूंह की एक कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया है।विहिप ने अपने आधिकारिक ट्विटर अंकाउंट से अपने केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार के बयान को शेयर करते हुए कहा, निर्दोष गौभक्त मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ समय पहले ही राजस्थान पुलिस ने निर्दोष माना था, चुनावों में मुस्लिम वोट बैंक लिए गौभक्त मोनू की गिरफ्तारी हुई है, जो उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। विहिप गौभक्त मोनू मानेसर को हर प्रकार से सहायता करेगी और आवश्कता पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे।ASP नूंह उषा कुंडू ने बताया कि, 28 अगस्त को जो ब्रज मंडल यात्रा होने वाली ती उसके संबंध में 26 अगस्त को एक पोस्ट डाली गई थी उस पर संज्ञान लेते हुए जांच हुई। जांच में फेसबुक अकाउंट मोहित मानेसर (मोनू मानेसर) के नाम पर था। साइबर पुलिस और नूंह पुलिस ने मोनू को गिरफ़्तार कर लिया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसके पास से एक पिस्तौल और 3 राउंड गोली की भी बरामद की गई।मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसी बीच राजस्थान पुलिस ने कोर्ट से उसकी कस्टडी मांगी, जिसे जज ने मंजूर कर दिया। अब उससे भरतपुर के डीग पुलिस स्टेशन में पूछताछ होगी।