विश्नोई समाज नहीं करता होली दहन...लौ तक से दूर

पेड़ों एवं वन्यजीवों की रक्षा लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले विश्नोई समाज ( Vishnoi society ) के लोग पर्यावरण संरक्षण एवं आस्था के चलते ( Due to environmental protection and faith ) होली दहन की लौ तक से दूर ( Far away from the flame of Holi Dahan ) रहते हैं। ( Jaipur News )