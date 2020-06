SDM तबादले पर भावुक हुए मंत्री Vishvendra Singh, बोले- ‘अपने दो महकमों में जगह नहीं दिलवा सका’

जयपुर

गहलोत सरकार के पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ( Vishvendra Singh ) इन दिनों ट्वीटर पर कुछ ज़्यादा ही सक्रीय देखे जा रहे हैं। उनके कई ट्वीट लगभग हर दिन खासा चर्चा का विषय बन रहे है। पिछले दिनों एक के बाद एक 9 ट्वीट कर अपने ही महकमें की नाकामियों को सार्वजनिक करने के बाद अब पर्यटन मंत्री ने एक महिला प्रशासनिक अधिकारी को लेकर एक के बाद एक पांच ट्वीट किये। ख़ास बात ये है कि विश्वेन्द्र सिंह के इस बार के ट्वीट कोई नाराजगी भरे नहीं बल्कि महिला एसडीएम के जमकर कसीदे पढने वाले हैं। उन्होंने डीग एसडीएम रहीं सुमन देवी ( SDM Deeg RAS Suman Devi ) की जमकर तारीफ़ की है। वहीं स्व्वायम के दो महकमों में जगह नहीं दे पाने को लेकर मलाल भी जताया।

दरअसल, रविवार देर रात जारी हुई आरएएस तबादला सूची में डीग एसडीएम सुमन देवी को जयपुर विकास प्राधिकरण में ट्रांस्फ्फर कर दिया गया। जबकि उनकी जगह युवा एसडीएम प्रमोद सिरवी को डीग एसडीएम की ज़िम्मेदारी दी गई है। इस तबादले के बाद ही विश्वेन्द्र सिंह ने ट्विटर पर निवर्तमान हो रहीं एसडीएम सुमन देवी के कार्यों की तारीफों के पुल बाँध दिए।

ये लिखा ट्वीट्स में-

पहले ट्वीट में मंत्री विश्वेन्द्र ने लिखा, ‘’डीग एसडीएम सुमन देवी को जयपुर में जेडीए ट्रांसफर किया गया है। ये मेरे लिए भावुक पल है। मेरी उनसे मुलाक़ात धौलपुर में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के दौरान हुई थी। डीग की एसडीएम होने के नाते उन्होंने महज़ 7 महीने के अल्प कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किये जो पहले कभी नहीं हुए।‘’

My SDM of Deeg - Suman Devi has been transferred to JDA in Jaipur. This is an emotional one for me - she and I first met in a flood rescue operation in Dholpur. As SDM Deeg - she has done more than any of her predecessors in a short stint of 7 months. She turned the Kasba 1/5 — Vishvendra Singh Bharatpur (@vishvendrabtp) June 28, 2020

दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘’एसडीएम रहते हुए सुमन देवी ने डीग कसबे की बेहतरी के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा। उन्होंने नया एसडीएम कार्यालय बनवाया, अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान पर भी बेहतर तरीके से काम किया। और अब वे पिछले लगभग 3 महीने से कोविड-19 से निपटने के लिए वारियर की तरह दिन-रात जुटीं थीं। इससे भी ख़ास ये था कि मुझसे बातचीत के दौरान वे सहनशील और स्पष्ट रहीं।‘’

around for the better, got projects going, developed a new SDM office, dealt with crop damage due to hailstorms and ofcourse, worked day and night as a Covid19 front line warrior over the past 3 months. Most importantly, she was patient and clear in her communication with me. 2/5 — Vishvendra Singh Bharatpur (@vishvendrabtp) June 28, 2020

वहीं तीसरे ट्वीट में पर्यटन मंत्री ने लिखा, ‘’मुझे खुशी है कि वह पिछले कई वर्षों से कठिन फील्ड पोस्टिंग के बाद एक नॉन-फील्ड असाइनमेंट की ओर बढ़ रही है। वह अब अपने युवा बेटे के साथ समय बिता सकेंगी, जो कि उन्हें एक सेना की वीरांगना के रूप में करना होगा।‘’

I am glad she is finally moving to a non-field assignment after harsh and tough field postings over the last several years. She will now be able to spend time with her young son, which as an army widow, she yearned to do. 3/5 — Vishvendra Singh Bharatpur (@vishvendrabtp) June 28, 2020

आगे उन्होंने लिखा, ‘’मुझे लगता है कि मैं सुमन को जयपुर में अपने दो विभागों में शामिल नहीं कर सका, लेकिन दुखी नहीं हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से जानता हूं कि हमारे पेशेवर रास्ते फिर से मिलेंगेI’’

नई ज़िम्मेदारी की बधाई देते हुए पर्यटन मंत्री ने लिखा, ‘’मैं सुमन को जयपुर विकास प्राधिकरण में अपनी नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं देता हूं! मेरे दरवाजे उनके लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में खुले रहेंगेI ‘’

I am moved that I could not accommodate Suman in my two departments in Jaipur but not sad, as I know full well that our professional paths will definitely cross again. 4/5 — Vishvendra Singh Bharatpur (@vishvendrabtp) June 28, 2020

वहीं एक अन्य ट्वीट में उन्होंने नए एसडीएम का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, ‘’मैं प्रोमोद सिरवी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जो एसडीएम डीग का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। वे एक युवा, प्रतिभाशाली नागौरी है जैसा मुझे बताया गया है। प्रमोद, आपका स्वागत है!’’

I also extend a warm welcome to Promod Seervi, who takes on the charge of SDM Deeg. He is a young, talented Nagauri I am told. Welcome aboard, Promod! — Vishvendra Singh Bharatpur (@vishvendrabtp) June 28, 2020

डीग एसडीएम लगने पर ऐसे किया था स्वागत

मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने सुमन देवी के एसडीएम डीग लगने पर भी ट्वीट किया था। 15 अक्टूबर 2019 को किये ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ‘’सुमन देवी, आरएएस, ने आज सुबह एसडीएम डीग के रूप में कार्यभार संभाला है। वह अपनी नि:स्वार्थ सेवा भावना और समर्पण के लिए जानी जाती हैं। मैंने उन्हें कुछ महीने पहले बाड़ी, धौलपुर में बाढ़ बचाव कार्यों के दौरान देखा और उसी समय यह फैसला किया कि वह डीग के लिए आदर्श पेशेवर है!’’