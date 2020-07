क्या Sachin Pilot के साथ कांग्रेस छोड़ेंगे कैबिनेट मंत्री Vishvendra Singh? एक के बाद एक ट्वीट कर किया ‘धमाका’!

क्या Sachin Pilot के साथ कांग्रेस छोड़ेंगे कैबिनेट मंत्री Vishvendra Singh? एक के बाद एक ट्वीट कर किया ‘धमाका’!

Vishvendra Singh comes in support of Sachin Pilot, Latest LIVE Updates : उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के बगावती तेवरों के बाद अब सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ( Vishvendra Singh ) ने भी बागी तेवर दिखा दिए हैं।