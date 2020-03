ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बड़ा बयान

जयपुर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने को लेकर राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया है। विश्वेंद्र सिंह ने Tweet कर कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी से जाना हमारा नुकसान और दूसरी पार्टी का लाभ है। सिंह ने कहा कि मैं ज्योतिरादित्य के पिता को अच्छी तरह जानता था, उन्होंने ही मुझे नदबई से पहली बार कांग्रेस का टिकट दिलाया था। मैं ज्योतिरादित्य को शुभकामनाएं देता हूं।

कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं

मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम पर राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि जब भाजपा को जनता नकारने लगती है तो वह इस तरह की तोड़फोड़ की हरकतों पर आ जाती है। धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। जहां तक कांग्रेस सरकार से असंतुष्ट होने का सवाल है तो लोग तो यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि मोदी सरकार से भी असंतुष्ट हैं।

कांग्रेस विधायकों को लाया जा रहा है जयपुर

मध्यप्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के बीच मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायकों को जयपुर लाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश कांग्रेस के नब्बे से अधिक विधायकों को जयपुर लाने का कार्यक्रम हैं और भोपाल हवाई अड्डे से कांग्रेस विधायक जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और विशेष विमान से जयपुर पहुंचेंगे। इन विधायकों को जयपुर में दिल्ली रोड़ पर स्थित ब्यूना विस्ता रिसोर्ट में ठहराया जाएगा।

