2021 के शुरुआती चार महीनों में मात्र नौ विवाह मुहूर्त

List Of Auspicious Wedding Dates In 2021 January Wedding Dates In April Wedding Dates In May Wedding Dates In November Wedding Dates In December 14 जनवरी को खरमास खत्म हुआ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए। इनमें शादियां भी शामिल हैं। 18 जनवरी को कई घरों में शहनाइयां गूंज सकती हैं जोकि इस साल यानि 2021 का पहला विवाह मुहूर्त होगा। हालांकि इसके बाद विवाह मुहुर्त का टोटा है। स्थिति ये है कि साल के शुरुआती 4 माह में विवाह के केवल नौ ही मुहूर्त है।