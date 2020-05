राजस्थान में भीषण उष्ण लहर की चेतावनी, आज से 27 मई तक इन जिलों पर बरपेगा गर्मी का कहर

Warning of Severe Heat Wave in Rajasthan : सूर्य की प्रचंड किरणें प्रदेश की धरा पर आग उगल ( Heat Wave in Rajasthan ) रही है। आधा मई निकलने के बाद गर्मी का असर अब तेज हो गया है। पिछले 3 दिन से प्रदेश ( Rajasthan Weather Update ) में लू का अलर्ट है और पारा लगातार बढ़ रहा है। जिसने जनजीवन बेहाल कर दिया है...